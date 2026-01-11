Ukrenerho bestätigte die Stromausfälle am Montag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Massive russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind der Hauptgrund für die verhängten Einschränkungen, betonte das Unternehmen.

Am Montag werden in allen Regionen der Ukraine Beschränkungen für den Stromverbrauch verhängt. Dies wurde von Ukrenerho am Sonntag, den 11. Januar berichtet.

Wie bereits erwähnt, wird es stündliche Stromausfälle für Haushaltskunden und Strombeschränkungen für Industriekunden und Unternehmen geben.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungsmaßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Ukrenerho betonte, dass sich Zeitpunkt und Umfang der Einschränkungen ändern können. Gleichzeitig werden aktuelle Informationen über die Abschaltungen auf den offiziellen Seiten von Ukrenerho veröffentlicht.

Das Unternehmen erinnerte auch an die Notwendigkeit eines sorgfältigen Stromverbrauchs.

Erinnern Sie sich, dass sich die Situation im Energiesystem am 9. Januar verschlechtert hat. Damals feuerten die Russen vom Schießplatz Kapustin Yar aus eine Rakete Orjoshnik auf die Region Lemberg ab und griffen Kiew massiv mit Raketen und Drohnen an. Vier Menschen starben und 26 wurden verletzt. In der Hauptstadt waren Hunderttausende von Einwohnern ohne Licht, Wärme und Wasser.

Insgesamt waren an diesem Tag in der Ukraine mehr als 1000 Siedlungen aufgrund des russischen Beschusses und des schlechten Wetters ohne Licht.

Auch in Kiew war für etwa zwei Stunden der Notstrom abgeschaltet. Die Wasserversorgung, die Wärmeversorgung und die elektrischen Transportsysteme wurden ebenfalls unterbrochen.