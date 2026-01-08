Es gibt keinen militärischen Sinn: Selenskyj zu den russischen Angriffen auf Dnipro und Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die russischen Angriffe auf die Regionen Dnipro und Saporischschja reagiert, die die Menschen ohne Strom, Heizung und Wasser gelassen haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs auf Telegram.

Der Präsident dankte den Reparaturteams und allen Diensten, die seit der Nacht daran arbeiten, Strom, Wärme und Wasser in den Regionen Dnipro und Saporischschja wiederherzustellen.

Die Stromversorgung in der Region Saporischschja ist inzwischen wiederhergestellt und wird nach dem Zeitplan durchgeführt.

In der Region Dnipro laufen die Arbeiten in Dnipro, Kamianske, Krywyj Rih, Nikopol, Pawlohrad und anderen Städten und Gemeinden. Alle notwendigen Ressourcen, Ausrüstungen und Dienstleistungen sind an der Wiederherstellung beteiligt.

Selenskyj wies darauf hin, dass er Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angewiesen habe, den lokalen Behörden jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Er appellierte auch an die internationalen Partner, auf die russischen Streiks in den Bereichen Energie und Infrastruktur zu reagieren, durch die die Menschen im Winter ohne Strom und Heizung sind.

„Und es ist wichtig, dass unsere Partner in der Welt auf diese russische Verhöhnung der Menschen reagieren. Solche Angriffe haben keinen militärischen Sinn…. Dies ist Russlands Krieg gegen unser Volk, gegen das Leben in der Ukraine – ein Versuch, die Ukraine zu spalten“, sagte der Staatschef.

Russischer Angriff auf die Regionen Dnipro und Saporischschja