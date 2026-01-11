Selenskyj: Raketen für die Luftverteidigung sind in den Lagern der Partner, wir sollten sie haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj forderte die Partner auf, der Ukraine Flugabwehrraketen zu überlassen, die sich bereits in ihren Lagern befinden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass Raketen für die Luftverteidigung in den Lagern der Partnerländer vorhanden sind und an die Ukraine geliefert werden sollten.

Ansprache des Präsidenten

Der Präsident sagte, er habe mit dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, vor allem über die Luftabwehr und die Lieferungen der Partner gesprochen: „was auf dem Weg ist, was benötigt wird und welche Anfragen noch nicht erfüllt wurden, was beschleunigt werden sollte."

„Die erste Priorität sind Raketen für die Luftverteidigung. Wir haben morgen ein Treffen, um dies zu besprechen. Wir brauchen neue Beiträge der Partner zum PURL -Programm und wir brauchen Nachschub aus den Lagern in Europa: Es gibt Raketen in den Lagern, und wir wissen davon, und wir wissen alles darüber – unsere Verteidiger des Himmels sollten sie haben."

Selenskyj berichtete auch über einen Bericht von NSDC -Sekretär Rustem Umjerow über die Kommunikation mit der US-Seite.

„Wir planen einen Zeitplan für Treffen und weitere Verhandlungen, und die Ukraine ist so konstruktiv und so schnell wie möglich“, sagte der Präsident.