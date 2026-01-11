Die Russen haben die Infrastruktur im Norden der Region Riwne angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die regionale Militärverwaltung hat erklärt, dass es ein schwieriger Tag für die Region Riwne war, da der Feind unsere nördlichen Bezirke fast einen ganzen Tag lang angegriffen hat.

Russische Truppen haben den Norden des Gebiets Riwne im Laufe des Tages beschossen. Als Folge des feindlichen Angriffs wurde die Infrastruktur beschädigt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Riwne, Alexander Kowal, am Sonntag, den 11. Januar.

„Heute war ein schwieriger Tag für das Gebiet Riwne. Der Feind hat unsere nördlichen Bezirke fast vierundzwanzig Stunden lang angegriffen. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Dennoch gibt es Schäden an der Infrastruktur“, heißt es in der Nachricht.

Derzeit arbeiten alle zuständigen Dienste daran, die Folgen des russischen Beschusses zu beseitigen.

Wir erinnern daran, dass die Luftverteidigungskräfte 125 von 154 Drohnen neutralisiert haben, mit denen die Russen die Ukraine angegriffen haben.