Herr Putin hat auf den Einbruch der Kälte gewartet und Drohnen und Raketen für Angriffe auf Sibirien bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Diktator Wladimir Putin hat auf den Temperaturrückgang gewartet und Drohnen und Raketen für weitere massive Angriffe gegen die Ukraine bereitgestellt.

Dies erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag im sozialen Netzwerk X berichtet.

Wie der Minister betonte, haben weder die erwarteten diplomatischen Bemühungen in Abu Dhabi in dieser Woche noch die Versprechen der USA den Diktator davon abgehalten, seinen Terror gegen einfache Menschen im strengsten Winter fortzusetzen.

„Wir haben es mit Terroristen zu tun, die gestoppt werden müssen“, betonte Sybiha.

Der Außenminister skizzierte die wichtigsten Schritte, die seiner Meinung nach von der internationalen Gemeinschaft unternommen werden sollten.

Dabei geht es um die Stärkung der Luftabwehr und der Energieversorgungssicherheit der Ukraine, die Erhöhung des Drucks auf Moskau, die Entziehung der Einnahmen aus Energieressourcen und des Zugangs zu Technologien für die russische Militärmaschine sowie die internationale Isolierung des russischen Regimes.

Sybiha forderte außerdem, illegale russische Öltanker zu stoppen und zu beschlagnahmen.

„Putin muss von der Illusion befreit werden, dass er mit Bombardierungen, Terror und Aggression etwas erreichen kann“, fasste der Minister zusammen.

