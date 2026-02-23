Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Für dieses Geld versprach er zwei Männern, „die Angelegenheit zu regeln“, indem er sie aus der Fahndungsliste des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung entfernte und ihnen einen Aufschub der Mobilisierung verschaffte.

Die Antikorruptionsbehörden haben einen Mitarbeiter einer der interregionalen Abteilungen des Sicherheitsdienstes der Ukraine wegen Bestechlichkeit entlarvt. Dies teilte die Pressestelle der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft am Montag, dem 23. Februar, mit.

„Unter der prozessualen Leitung des Staatsanwalts der Spezialstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros einen Mitarbeiter einer der interregionalen Abteilungen der Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Kiew und der Region Kiew bei der Erlangung unrechtmäßiger Vorteile überführt“, heißt es in der Mitteilung.

Der Beamte erhielt 68.000 Dollar für die Entscheidung, zwei Bürger aus der Fahndungsliste des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP zu streichen und ihnen anschließend einen Aufschub zu gewähren.

Die Aufschiebung sollte durch die Vorlage von offensichtlich gefälschten Dokumenten über das Vorhandensein von drei Kindern erfolgen, deren fiktive Geburtsurkunden angeblich im Ausland ausgestellt werden sollten.

Derzeit wird geprüft, ob die Person über den Verdacht informiert und eine vorbeugende Maßnahme angewendet werden soll. Wir erinnern daran, dass in Wolhynien eine Gruppe von Soldaten des regionalen Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung festgenommen wurde, die Männern gegen Geld bei der Lösung von Mobilisierungsfragen halfen. In Kiew wurde ein Abgeordneter festgenommen, der Reservierungen gegen Mobilisierung verkaufte.