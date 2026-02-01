Im Januar besetzte der Feind doppelt so wenig Gebiet wie im Dezember oder November – DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Januar eroberten die Invasoren 245 km², was halb so viel ist wie im Dezember. Die meisten Angriffe fanden in der Richtung Pokrowsk statt.

Im Januar besetzte der Feind 245 km² ukrainisches Territorium, fast halb so viel wie im Dezember oder November letzten Jahres.

Analytisches Projekt DeepState

„Überraschend war der Rückgang der Angriffsaktivitäten – insgesamt nur 4 % weniger als im Dezember, obwohl die meisten Soldaten sagen, dass der Januar dennoch relativ weniger angespannt war als der Vormonat."

33 % aller Angriffe entfallen auf die Richtung Pokrowsk. An zweiter Stelle steht Guljajpolsk mit 21 % aller Angriffe. Unmittelbar dahinter folgen die Richtungen Kostjantynowsk (12 %), Lyman (8 %) und Oleksandrowsk (8 %).

Negativer Rekordhalter ist die Richtung Slowjansk, wo 3 % der Angriffe fast 20 % der territorialen Verluste ausmachen.