Terroranschlag in Lemberg: Es wurde bekannt, wo die verstorbene Polizistin beigesetzt wird

Nach der Trauerfeier in der Region Lemberg wird der Leichnam der 23-jährigen Frau in das Dorf Werba in Wolhynien überführt. Wiktoria wird auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt.

Die Polizistin Wiktoria Shpilka, die am 22. Februar bei einem Terroranschlag im Zentrum von Lemberg ums Leben kam, wird am 25. Februar in Wolhynien beigesetzt. Dies wurde auf der Facebook-Seite des Stadtrats von Lemberg bekannt gegeben.

Am Montag, dem 23. Februar, um 18:00 Uhr findet die Trauerfeier im Haus der Familie im Dorf Kniazhyi Most (ul. I. Vyshensky, 104, Region Lemberg) statt.

Am Dienstag, dem 24. Februar, um 18:00 Uhr wird die Trauerfeier im Familienhaus im Dorf Werba (ul. Naberezhna, 29, Wolhynien) fortgesetzt.

Am Mittwoch, dem 25. Februar, um 12:00 Uhr findet die Trauerfeier im Familienhaus im Dorf Werba statt. Wiktoria wird auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt.

Zur Erinnerung: Letzte Nacht gab es zwei Explosionen im Zentrum von Lemberg. Bereits heute wurde die Verdächtige festgenommen. Der 33-jährigen Frau wurde mitgeteilt, dass sie verdächtigt wird, einen Terroranschlag verübt zu haben, bei dem eine 23-jährige Polizistin ums Leben kam und mehr als 20 Menschen verletzt wurden.