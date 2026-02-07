Das Logistikzentrum „Roshen“ in Jahotyn ist nahezu vollständig zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Logistikzentrum „Roshen“ in Jahotyn in der Region Kiew, das größte Lager des Unternehmens für Fertigprodukte, wurde fast vollständig zerstört.

Dies wurde vom Unternehmen „Roshen“ bekannt gegeben.

„Das größte Lager für Fertigprodukte ist fast vollständig zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

„Unser Team konnte erst am Morgen aufatmen, als klar wurde, dass sich alle Mitarbeiter während des erneuten Angriffs auf das Logistikzentrum in Schutzräumen befanden und keine Opfer zu beklagen waren“, teilte das Unternehmen mit.

„Roshen“ bedankte sich bei den Feuerwehrleuten, dem gesamten Team der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde, die sich um die Beseitigung der Folgen bemühen, sowie bei allen Ukrainern für ihre Unterstützung.

„Wir stellen jetzt auf einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb um. Trotz aller Verluste haben wir eine grundsätzliche Entscheidung getroffen: Die Preise für unsere Produkte werden nicht steigen. Sie bleiben stabil und erschwinglich“, versicherte das Unternehmen.