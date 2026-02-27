National Cashback: Es wurde bekannt gegeben, wann die ukrainischen Bürger die Auszahlungen für Dezember erhalten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ab dem 27. Februar erhalten die Ukrainer den Nationalen Cashback für Einkäufe, die sie im Dezember getätigt haben.

Die Ukrainer werden ab Freitag, dem 27. Februar, Gelder aus dem Nationalen Cashback-Programm erhalten. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft mit.

„Insgesamt haben die Verbraucher, die an dem Programm teilnehmen, in diesem Monat Waren ukrainischer Produktion im Wert von fast 7 Milliarden Hrywnja gekauft – das ist der größte Einkaufsvolumen seit Beginn des Programms. Somit werden 699 Millionen Hrywnja Cashback auf die Konten von 4,4 Millionen Bürgern überwiesen“, teilte das Ministerium mit.

Seit Beginn des Programms haben die Ukrainer fast 6,3 Milliarden Hrywnja an nationalem Cashback erhalten.

Die Mittel können in sechs Kategorien ausgegeben werden: Versorgungsleistungen, Postdienstleistungen, in der Ukraine hergestellte Lebensmittel, ukrainische Arzneimittel und Medizinprodukte, Bücher und andere Druckerzeugnisse sowie für wohltätige Zwecke.

Lebensmittel ukrainischer Produktion können mit Cashback-Mitteln in einer von 20 Handelsketten, die zusammen mehr als 3000 Geschäfte im ganzen Land umfassen, sowie auf Online-Plattformen erworben werden.