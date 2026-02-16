Ab dem 1. März wird der National Cashback nach einem neuen Verfahren berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab dem 1. März wird das Programm nach einem differenzierten Modell mit zwei Berechnungsstufen – 5 % und 15 % – funktionieren.

In der Ukraine werden die Regeln für die Berechnung des Nationalen Cashbacks für den Kauf einheimischer Waren geändert. Anstelle eines festen Satzes von 10 % erhalten die Ukrainer zwischen 5 % und 15 % Cashback. Dies gab die Pressestelle des Ministeriums für digitale Transformation der Ukraine am Montag, dem 16. Februar, bekannt.

Ab dem 1. März 2026 hängt die Höhe des Cashbacks vom Anteil der Importe im jeweiligen Warenkorb ab. Wie wird der nationale Cashback berechnet:

15 % – für ukrainische Waren in Kategorien, in denen der Importanteil im Warenkorb 35 % übersteigt – Kosmetika, Schreibwaren, Bekleidung und Schuhe, Tierbedarf und bestimmte Lebensmittel; 5 % – für ukrainische Waren in Kategorien, in denen der Importanteil unter 35 % liegt – Lebensmittel, Medikamente, Garten- und Gemüsegartenartikel. Das Ministerium präzisierte, dass die vollständige Liste der Kategorien und Waren, die unter die aktualisierten Bedingungen fallen, zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

„Ob ein Produkt unter das nationale Cashback-Programm fällt und mit welchem Prozentsatz, kann mit dem Barcode-Scanner in der App „Díâ“ überprüft werden“, teilte das Ministerium für digitale Transformation mit.