USAID stellt 500 Tausend Dollar für innovative Projekte im Bereich Cybersicherheit bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerium für digitale Transformation und das USAID-Projekt „Cybersecurity of Critical Infrastructure of Ukraine“ führen ein Zuschussprogramm über insgesamt 500.000 $ für innovative Projekte im Bereich der Cybersicherheit ein. Dies berichtet das Regierungsportal.

Es wird berichtet, dass Startups, Entwickler und Unternehmen kreative Lösungen im Bereich der Cyberverteidigung zapitieren können und eine Finanzierung für die Umsetzung ihrer Ideen erhalten.

„Der USAID-Zuschuss ist eine Gelegenheit, Ihre eigene Lösung zu implementieren, die dazu beiträgt, kritische Infrastrukturen zu schützen und sich einen Vorteil gegenüber dem Feind im Cyberspace zu verschaffen. Ich bin unseren Partnern für die Unterstützung unserer Initiativen dankbar“, sagte Mychajlo Fedorow, stellvertretender Ministerpräsident für Innovation, Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Technologie – Minister für digitale Transformation.

Die Teilnehmer der IT-Arena waren die ersten, die die Gelegenheit hatten, ihre Ideen vorzustellen. Es wird berichtet, dass ein Entwickler etwa 50 Tausend Dollar für die Umsetzung einer Idee im Bereich der Cyberverteidigung erhalten kann.

„Die Ukraine hat ihr digitales Potenzial auf der Weltbühne bereits unter Beweis gestellt. USAID ist bestrebt, ukrainischen Startups dabei zu helfen, innovative Ideen in marktreife Lösungen zu verwandeln, die die Welt überraschen werden. Ich bin stolz darauf, dass USAID und das Ministerium für digitale Transformation in der Lage sein werden, den besten und klügsten Ideen im Bereich der Cybersicherheit Impulse zu geben. Dies wird die Cybersicherheit nicht nur in der Ukraine, sondern auf der ganzen Welt stärken“, sagte der Leiter der USAID-Mission in der Ukraine, Jim Hope.