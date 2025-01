Feuer in der Lukoil-Raffinerie in Wolgograd, Russland, dem eine Explosion vorausging - Russische Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 15. Januar brach in einer Lukoil-Ölraffinerie in der russischen Stadt Wolgograd ein Feuer aus, dem eine Explosion vorausging, berichten russische Medien.

Quelle: Die Moskauer Zeit

Einzelheiten: Die Raffinerie befindet sich im Bezirk Krasnoarmeyskij der Stadt. Nach Angaben von Anwohnern ereignete sich der Vorfall gegen 4 Uhr morgens. Sie behaupten, dem Feuer sei eine Explosion vorausgegangen. Die Anwohner vermuten, dass „etwas auf die Anlage gefallen ist“.

Später tauchten Videos mit Flammensäulen und schwarzem Rauch in den lokalen öffentlichen Medien auf.

Die Veröffentlichung stellt fest, dass die Rettungsdienste die Tatsache des Feuers in der Raffinerie bestätigt haben. Sie berichteten, dass Block 18 und zwei Wärmetauscher Feuer gefangen haben. Die Ursache wurde als „Notsituation“ im Unternehmen selbst bezeichnet, nicht als „äußere Einwirkung“.

Das russische Verteidigungsministerium meldete in seinem Morgenbericht keine Drohnenangriffe auf die Region Wolgograd, und die regionalen Behörden erwähnten den Brand in der Raffinerie nicht.

Zum Nachlesen: .* Lukoil-Volgogradneftepererabotka ist der größte Produzent von Erdölprodukten im südlichen Föderationskreis Russlands mit einer Kapazität von 14,8 Millionen Tonnen.

Hintergrund: