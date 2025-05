Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde in Italien heftig kritisiert, nachdem sie dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Kiew ferngeblieben war. Anstatt persönlich teilzunehmen, nahm die Ministerpräsidentin per Fernzugriff an dem Treffen teil.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Euraktiv.

Italienischen Politikern zufolge hatte diese Reise eine symbolische Bedeutung, ähnlich wie der Besuch im Jahr 2022, als der damalige Ministerpräsident Mario Draghi, der französische Präsident Emmanuel Macron und der damalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew eintrafen.

Diesmal zeigt das Foto aus der ukrainischen Hauptstadt Macron, den britischen Ministerpräsident Keir Starmer und den neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte warf Maloney vor, passiv zu sein, „von der Seitenlinie aus zuzusehen“ und die Entscheidungen anderer Leute aus der Ferne zu verfolgen.

Ein anderer ehemaliger Ministerpräsident, Matteo Renzi, schrieb ebenfalls, dass Italien „an Boden verloren“ habe und dass „Souveränisten schlecht für das Land sind“.

Maloneys Büro erklärte daraufhin, ihre Abwesenheit sei ein bewusster politischer Schachzug, um sich von einer möglichen Initiative zur Entsendung ausländischer Truppen in die Ukraine zu distanzieren.

Rom besteht darauf, dass Italiens Position darin besteht, Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben, ohne eine obligatorische NATO-Mitgliedschaft, aber mit stärkeren Verpflichtungen der westlichen Länder.

Melonis Team glaubt auch, dass ihre Distanzierung dazu beigetragen hat, die Frage der Truppenstationierung zu vermeiden.

Treffen der „Koalition der Entschlossenen“