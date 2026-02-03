Es ist notwendig, den Dialog zu suchen, aber niemand beabsichtigt, nachzugeben: Selenskyj über die Verhandlungen mit der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj betonte, dass die Ukraine während der Verhandlungen in Abu Dhabi den Dialog suchen werde, jedoch nicht aufgeben werde.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte Selenskyj dies während einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte.