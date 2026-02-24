„Die Russen betreiben Manipulationen“: Selenskyj forderte Trump auf, die Manipulationen des Kremls zu erkennen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass Russland nicht die Absicht habe, den Krieg zu beenden, und dass Wladimir Putin lediglich mit US-Präsident Donald Trump „spielt“, indem er versucht, den Verhandlungsprozess zu nutzen, um die Position der Ukraine zu schwächen.

Quelle: Selenskyj in einem Interview mit der Financial Times

Direktes Zitat: „Die Russen spielen Spielchen und haben keine ernsthaften Absichten, den Krieg zu beenden. Ich erkenne dies, weil sie sehr schlechte Schauspieler sind. Sie spielen mit Trump und sie spielen mit der ganzen Welt. So ist es. Putin glaubt, dass er überzeugend wirkt und dass man ihm vertrauen kann. Nein – er ist ein schlechter Schauspieler.“

Details: Der Präsident betonte, dass Russland nur die Illusion der Bereitschaft zum Frieden schaffe.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass die Russen Trump ein Paket von Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit im Wert von 12 Billionen Dollar angeboten hätten. Er sagte, dass das Angebot Bestimmungen „über die Ukraine“ enthalten habe, die es potenziell ermöglichen würden, die natürlichen Ressourcen in den von Russland besetzten Gebieten auszubeuten.

Selenskyj betonte, dass solche Handlungen „Demagogie und Lügen“ seien und dass jegliche Vereinbarungen mit Putin ohne feste Garantien gefährlich seien, da „Russland nicht zu trauen ist“.

Der Präsident merkte auch an, dass der Druck Trumps auf die Ukraine deutlich größer sei als sein Druck auf Moskau. Dennoch hofft Selenskyj weiterhin, dass sein Amtskollege in Washington seine Haltung ändern wird.

„Ich hoffe, dass Präsident Trump und die USA Druck auf Russland ausüben und Putin stoppen werden. Aber in erster Linie verlasse ich mich auf die ukrainischen Bürger, unsere Armee und unsere Produktion“, erklärte Selenskyj.