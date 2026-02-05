Die Ukrainische Eisenbahn bereitet neue Tarife vor: Für welche Wagen werden die Fahrkarten teurer, und wo bleibt der Preis unverändert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Ukraine ist die Einführung einer dynamischen Preisgestaltung für Bahntickets im Premium-Segment geplant. Dies betrifft die Wagen SV (Luxus) und 1. Klasse der Züge „Intercity+“. Der Fahrpreis wird von der Nachfrage, dem Kaufdatum und der Auslastung des Zuges abhängen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Aussagen des stellvertretenden Ministers für Gemeinde- und Territorialentwicklung der Ukraine, Olexij Balesta, und des Vorstandsvorsitzenden von „Ukrsalisnyzja“, Olexander Pertsovskyj, während einer Pressekonferenz.