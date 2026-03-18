Die Ukraine hat zwei Flugzeugwerke in Russland angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ein Teil der russischen Flugzeuge auf dem Gelände der Betriebe wurde beschädigt. Das Ausmaß der verursachten Schäden wird derzeit ermittelt.

Das ukrainische Militär hat am 16. und 17. März zwei Flugzeugwerke auf dem Territorium des Aggressorstaates Russland getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, dem 18. März, mit.

So wurde am 16. März ein Angriff auf die Infrastruktur des Flugzeugbauwerks Aviastar in der Nähe der Stadt Uljanowsk verübt. Das Unternehmen gehört zur Vereinigten Flugzeugbaukorporation (eine Tochtergesellschaft von Rostec) und ist für die Produktion von Militärtransportflugzeugen vom Typ Il-76MD-90A, Tankflugzeugen vom Typ Il-78M-90A sowie für die Wartung von schweren Transportflugzeugen vom Typ An-124 Ruslan zuständig.

„Nach vorläufigen Informationen wurden die Wetterschutzhallen und die Flugzeugstellplätze getroffen. Ein Teil der Flugzeuge auf dem Werksgelände wurde in unterschiedlichem Ausmaß beschädigt“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem bestätigte der Generalstab, dass am 17. März Einrichtungen des 123. Flugzeugreparaturwerks in der Stadt Stara Russa (Region Nowgorod, Russische Föderation) angegriffen wurden. Dieses Unternehmen ist auf den vollständigen Reparatur- und Modernisierungszyklus von Militärtransportflugzeugen und deren Komponenten spezialisiert. Das Werk verfügt über eine eigene Start- und Landebahn, wodurch schwere Flugzeuge direkt auf dem Werksgelände landen können.

„Nach vorliegenden Informationen wurde der Hangar für die Wartung von Flugzeugen des Typs Il-76 und L-410 getroffen. Das Ausmaß der entstandenen Schäden wird derzeit ermittelt“, hieß es im Generalstab.