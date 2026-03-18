Die Nationalbank der Ukraine hat „Ukrposhta“ mit einer hohen Geldstrafe belegt: Der Grund für die Sanktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat Verstöße bei der Arbeit von „Ukrposhta“ festgestellt. Die Nationalbank der Ukraine hat eine Geldstrafe gegen „Ukrposhta“ verhängt. Der Grund: Nichtvorlage der angeforderten Informationen.