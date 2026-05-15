Wie sich ein Krieg im Iran auf die Preise und die Wirtschaft der Ukraine auswirken wird: Der Präsident der Nationalbank der Ukraine nannte zwei Szenarien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nationalbank der Ukraine hat eine Prognose zur Inflationsrate im Land abgegeben. Die Nationalbank erwägt zwei Szenarien im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen eines Krieges im Iran auf die Preise und die Wirtschaft der Ukraine.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Präsident der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj, in einem Interview mit „Dzerkalo Tyzhnya“.