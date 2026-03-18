Die Regierung hat den „Cashback für Kraftstoff“ beschlossen: Nun ist bekannt, wann das Programm in Kraft tritt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab dem 20. März können Ukrainer eine teilweise Erstattung der Kosten für Kraftstoff erhalten, der an Tankstellen gekauft wurde, die an dem Programm teilnehmen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

Die Cashback-Sätze lauten wie folgt:

15 % – für Dieselkraftstoff;

10 % – für Benzin;

5 % – für Autogas.

Der maximale Cashback-Betrag beträgt bis zu 1000 Hrywnja pro Person und Monat.

Das Programm läuft bis zum 1. Mai im Rahmen des „Nationalen Cashbacks“. Die Liste der am Programm teilnehmenden Tankstellen ist bereits auf den offiziellen Websites verfügbar.

Kunden des „Nationalen Cashbacks“ erhalten die Rückerstattung automatisch bei Zahlung mit der Karte.

Die Cashback-Gutschriften können für die Bezahlung von Versorgungsleistungen, Medikamenten, in der Ukraine hergestellten Lebensmitteln, Büchern, Postdienstleistungen oder zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine verwendet werden.