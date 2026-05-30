Eine russische Drohne hat in der Region Saporischschja eine Lok getroffen: Der Lokführer ist ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Feind greift weiterhin die Eisenbahninfrastruktur an: In Saporischschja traf eine russische Drohne eine Lokomotive; es gibt einen Toten und zwei Verletzte.

Dies berichten „Ukrsalisnyzja“ sowie das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung.

„Heute gegen Mittag haben Terroristen die Eisenbahninfrastruktur und den rollenden Bestand in Saporischschja angegriffen. Durch den Angriff wurden ein Elektrolok und ein Dampflok beschädigt“, teilt „UZ“ mit.

Leider hat die Eisenbahnfamilie einen Verlust erlitten – der Lokführer ist ums Leben gekommen. Zwei weitere Mitarbeiter wurden verletzt. Ihnen wird die notwendige medizinische Versorgung zuteil.

Russland zeige einmal mehr, dass seine Ziele die zivile Infrastruktur und die Menschen seien, die den Verkehr und die Wirtschaft des Landes aufrechterhalten, hieß es aus dem Ministerium.