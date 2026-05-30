Der Generalstab hat die Ergebnisse der nächtlichen Angriffe auf Russland bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Ölterminal, zwei Tu-142-Flugzeuge und eine Iskander-M-Abschussrampe in Taganrog getroffen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum 30. Mai eine Reihe wichtiger Ziele in Russland angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

So wurde der Ölterminal Kurgannefteprodukt (Taganrog, Region Rostow) getroffen. Nach vorläufigen Informationen wurde ein Treibstofftank auf dem Gelände beschädigt. Weitere Ergebnisse werden noch präzisiert. Der Terminal dient der Lagerung und dem Umschlag von Erdölprodukten, unter anderem für die Streitkräfte der Russischen Föderation.

Ebenfalls in der Region Taganrog wurde die Zerstörung von zwei Flugzeugen des Typs Tu-142 sowie einer Abschussrampe des operativ-taktischen Raketenkomplexes „Iskander-M“ bestätigt. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit ermittelt.

Darüber hinaus wurden ein Lager für unbemannte Fluggeräte des Gegners in der Gegend von Iwanowka im Gebiet Charkiw sowie eine Wartungsstation für Boote des FSB der Russischen Föderation (Woloshino, Temporär besetzte Gebiete der Krim) getroffen. Das Ausmaß der Schäden wird derzeit ermittelt.

Zudem haben ukrainische Soldaten Angriffe auf Konzentrationen feindlicher Truppen in der Gegend von Berestok im Gebiet Donezk, auf dem Militärübungsplatz Trechizbenka im Gebiet Luhansk und auf dem Übungsplatz Primorsky Posad im Gebiet Saporischschja durchgeführt.

Aufgrund der Ergebnisse früherer Operationen wurde bestätigt, dass am 28. Mai ein Flugabwehrraketen- und Geschützsystem vom Typ Pantsir-S1 im Bereich des Flugplatzes Saki auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim getroffen wurde.