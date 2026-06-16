Jurij Ryzhenkov wurde in die Liste der Preisträger des Preises „UP 100: Business“ aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Unabhängige Experten haben gemeinsam mit „Ekonomitschna Prawda“ die Preisträger des Preises „UP 100. Business“ ausgewählt, in dem Unternehmer vorgestellt werden, die durch ihr eigenes Beispiel bewiesen haben, dass es in der Ukraine möglich ist, Geschäfte zu tätigen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, und Erfolg zu haben, während sie einen bedeutenden sozialen Beitrag zur Entwicklung des Staates leisten. Einer der Preisträger ist Jurij Ryshenkov, Geschäftsführer von „Metinvest Holding“.

Seit 2013 leitet er das größte private Bergbau- und Metallurgieunternehmen der Ukraine. In diesen Jahren hat „Metinvest“ mehrere schwerwiegende Krisen durchlebt, darunter den Krieg im Donbass, die Pandemie und die großangelegte russische Invasion, und dabei seinen Status als einer der größten Steuerzahler und Exporteure des Landes bewahrt.

Als Manager zeichnet sich Ryshenkov durch Systematik, strategisches Denken und die Fähigkeit aus, unter Bedingungen hoher Unsicherheit zu arbeiten. Unter seiner Führung hat „Metinvest“ umfangreiche Programme zur Modernisierung der Produktion, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur ökologischen Umgestaltung der Betriebe umgesetzt.

Nach Ausbruch des großen Krieges gewann Ryshenkovs Rolle als Führungskraft erheblich an Bedeutung. Der Verlust von Betrieben in Mariupol, die Blockade der Seehäfen und die Zerstörung der Logistikwege stellten eine beispiellose Herausforderung für die gesamte Branche dar. „Metinvest“ gelang es, sein Betriebsmodell umzugestalten, die Exportströme neu auszurichten und den Betrieb der meisten Betriebe aufrechtzuerhalten.

Wer gehört noch zu den hundert Preisträgern der Auszeichnung „UP 100. Business“? Kommen Sie am 17. Juni zur Veranstaltung und finden Sie es heraus!