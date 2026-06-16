Jurij Ryzhenkov wurde in die Liste der Preisträger des Preises „UP 100: Business“ aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Unabhängige Experten haben gemeinsam mit „Ekonomitschna Prawda“ die Preisträger des Preises „UP 100. Business“ ausgewählt, in dem Unternehmer vorgestellt werden, die durch ihr eigenes Beispiel bewiesen haben, dass es in der Ukraine möglich ist, Geschäfte zu tätigen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, und Erfolg zu haben, während sie einen bedeutenden sozialen Beitrag zur Entwicklung des Staates leisten. Einer der Preisträger ist Jurij Ryshenkov, Geschäftsführer von „Metinvest Holding“.
Seit 2013 leitet er das größte private Bergbau- und Metallurgieunternehmen der Ukraine. In diesen Jahren hat „Metinvest“ mehrere schwerwiegende Krisen durchlebt, darunter den Krieg im Donbass, die Pandemie und die großangelegte russische Invasion, und dabei seinen Status als einer der größten Steuerzahler und Exporteure des Landes bewahrt.
Als Manager zeichnet sich Ryshenkov durch Systematik, strategisches Denken und die Fähigkeit aus, unter Bedingungen hoher Unsicherheit zu arbeiten. Unter seiner Führung hat „Metinvest“ umfangreiche Programme zur Modernisierung der Produktion, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur ökologischen Umgestaltung der Betriebe umgesetzt.
Nach Ausbruch des großen Krieges gewann Ryshenkovs Rolle als Führungskraft erheblich an Bedeutung. Der Verlust von Betrieben in Mariupol, die Blockade der Seehäfen und die Zerstörung der Logistikwege stellten eine beispiellose Herausforderung für die gesamte Branche dar. „Metinvest“ gelang es, sein Betriebsmodell umzugestalten, die Exportströme neu auszurichten und den Betrieb der meisten Betriebe aufrechtzuerhalten.
Wer gehört noch zu den hundert Preisträgern der Auszeichnung „UP 100. Business“? Kommen Sie am 17. Juni zur Veranstaltung und finden Sie es heraus!
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Derzeit, ist es überall sehr voll an den Grenzen Ukraine/ Polen. Zb. Krakovets 100 PKW ca. 10 h Wartezeit. Wollen Montag rüber, versuchen es sehr früh.“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Haben noch vor der Grenze im Wohnmobil geschlafen. 600 km am Stück mit 90 km/h, da wollten wir nicht noch stundenlang an der Grenze stehen. War am Abend voll 55 PKW, laut Info. Am Montag früh gegen 10...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Blockposten zwischen Ustyluh und Urgyniw an der Oblastgrenze hat mich, das war jetzt aber nur einmal, auch nach 23 Uhr passieren lassen, lässt für mich den Schluss zu, auch hier ist 24/7 passierbar.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Kann nur zum Blockposten vor USTYLUH sagen, der ist geöffnet 24/7 und der Blockposten vor URGYNIW schließt von 23.00 Uhr bis 04:00 Uhr. (Fahrtrichtung Grenze/Ausreise); Wer in Richtung Landesmitte fährt,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja, der Grenzübergang in Ustyluh ist echt toll geworden, ich habe letztens den Spaß gemacht und angedeutet, dass wohl jetzt die Polen eifersüchtig sind auf diese Arbeitsplätze. Die Zöllnerin hat zustimmend...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“