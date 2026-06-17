Die ukrainischen Streitkräfte haben weitere 1.260 russische Angreifer getötet oder verwundet – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 1.260 russische Angreifer getötet und verwundet; die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg belaufen sich auf 186.680 Personen.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Details: : Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 17.06.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.386.680 (+1.260) Personen;

UAV

Panzer – 12.033 (+7) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.775 (+7) Stück; Artilleriesysteme – 44.169 (+51) Stück; Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.874 (+2) Stück; bodengestützte Robotersysteme – 1.677 (+10) Stück;s der operativ-taktischen Ebene – 355.593 (+2.052) Stück; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 107.994 (+486) Stück; Spezialfahrzeuge – 4.303 (+3) Stück.

Die Angaben werden noch präzisiert.