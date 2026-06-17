Merz sprach nach den Gesprächen mit Trump von einer ersten Chance auf Frieden in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Bundeskanzler sprach von einem klaren Signal: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sah eine „erste Chance auf Frieden“ zwischen Russland und der Ukraine, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs der G7 und US-Präsident Donald Trump auf weitere Schritte geeinigt hatten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „20 Minuten“.

Was Merz sagte

Der Kanzler erklärte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump weitere Schritte zur Beendigung des Krieges in der Ukraine erörtert hätten.

Seinen Worten zufolge einigten sich die Parteien darauf, die Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen und gleichzeitig den Druck auf Russland zu verstärken.

Merz äußerte zudem seine Überzeugung, dass die Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA im Friedensprozess künftig noch enger werden wird.