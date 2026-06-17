Die Ukraine und Albanien nehmen den grenzüberschreitenden Straßenverkehr auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine und Albanien haben ein Abkommen über den internationalen Straßenverkehr unterzeichnet, das neue Möglichkeiten für den Güter- und Personenverkehr eröffnet.

Dies teilt das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung mit.

„Bislang hatten ukrainische Lkw und Busse praktisch keine Möglichkeit, Direktverbindungen nach Albanien zu nutzen, ebenso wie albanische Transportunternehmen nicht in der Lage waren, ihre Aktivitäten auf der Strecke nach Ukraine in vollem Umfang auszuüben“, hieß es aus dem Ministerium.

Dementsprechend fehlten bisher die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Güter- und Personenverkehr zwischen unseren Ländern.

Das neue Abkommen beseitigt diese Beschränkungen und schafft die Voraussetzungen sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr.

Das Abkommen sieht unmittelbar die Einführung eines „Visumfreigangs im Verkehr“ für den Güterverkehr vor.

„Albanien ist das 37. Land, mit dem wir eine „Visumfreiheit im Verkehr“ haben werdenhaben werden“. „Ich danke meinen Kollegen aus der albanischen Regierung für die Zusammenarbeit in dieser Hinsicht und die gemeinsame Arbeit an der Vereinfachung der Verkehrsverbindungen zwischen unseren Ländern“, betonte Olexij Kuleba, stellvertretender Ministerpräsident für den Wiederaufbau der Ukraine – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung.

Das Abkommen wurde vom stellvertretenden Minister für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine, Serhij Derkach, und dem albanischen Minister für Infrastruktur und Energie, Enea Karakachi, unterzeichnet.