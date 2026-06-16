Selenskyj kündigte die Herstellung von 10 Millionen Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zudem erklärte Wolodymyr Selenskyj, dass das Land in der Lage sei, das Produktionsvolumen an Drohnen zu verdoppeln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass die Ukraine bis Ende des laufenden Jahres 2026 10 Millionen Drohnen herstellen werde, und erklärte, das Land sei in der Lage, das Produktionsvolumen zu verdoppeln. Dies erklärte er in einem Interview im Anschluss an die Treffen am Rande des G7-Gipfels in Évian-les-Bains (Frankreich).

„Derzeit müssen wir im Laufe dieses Jahres etwa 10 Millionen Drohnen produzieren. Aber wir können diese Zahl verdoppeln. Und das ist, wie ich meine, aus unserer Sicht ebenfalls eine gute Nachricht“, bemerkte er.

Laut Selenskyj gebe es darüber hinaus „noch weitere gute Nachrichten aus unserer Branche, aus dem Bereich Miltech“.

„Das ist ebenfalls positiv. Wirksame Sanktionen sind in Kraft getreten, doch Sanktionen allein reichen nicht aus“, betonte der Präsident.