Der Botschafter in Zypern tritt unter skandalösen Umständen zurück; das Außenministerium hat eine Erklärung abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was war der Grund für die Entlassung? Der ukrainische Botschafter in Zypern, Serhij Nischynskyj, tritt zurück. Der Diplomat gab an, der Grund seien „unrechtmäßige Forderungen“ des Außenministers, doch das Außenministerium bestreitet dies.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Artikel der Publikation LB.ua sowie einen Kommentar des Pressedienstes des ukrainischen Außenministeriums.

Erklärung des Botschafters zum Rücktritt

Heute Nachmittag berichteten die Medien, dass Nischynskyj ein Rücktrittsgesuch an den Präsidenten der Ukraine gerichtet habe.

Er begründete seine Entscheidung damit, dass Außenminister Andrij Sybiha angeblich von ihm verlangt habe, Entscheidungen umzusetzen, die im Widerspruch zur ukrainischen Gesetzgebung stünden und dem Staat Schaden zufügen könnten.

Reaktion des Außenministeriums

Die Pressestelle des Außenministeriums bezeichnete diese Vorwürfe in Antwort auf Anfragen von Journalisten als unwahr und manipulativ.

Dort wurde darauf hingewiesen, dass Nizhynsky laut Gesetz überhaupt nicht das Recht habe, eigenmächtig aus dem diplomatischen Dienst auszuscheiden, da er nicht über die dafür erforderliche Kategorie und den entsprechenden Rang verfüge. Daher habe das Ministerium zahlreiche Fragen zur rechtlichen Grundlage des veröffentlichten Dokuments.

„Tatsächlich handelt es sich nicht um seinen freiwilligen ‚Rücktritt‘ – zu dem Zeitpunkt, als er dies an die Medien weitergab, war sein Rückruf bereits beantragt worden“, betonte man im Außenministerium.