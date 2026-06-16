In der Ukraine wurde die „lange“ Abfangdrohne P1-SUN Long mit KI vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Funktionen übernimmt die künstliche Intelligenz? In der Ukraine wurde eine neue Generation von Abfangdrohnen von SkyFall unter dem Namen P1-SUN Long vorgestellt, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die „New York Times“.

Nach Angaben der Zeitung wurde das KI-System anhand von mehr als 10.000 Videos realer Kampfeinsätze trainiert. Darüber hinaus ist die P1-SUN Long in der Lage, Luftziele in einer Entfernung von bis zu 800 Metern selbstständig zu erkennen und diese nach Bestätigung durch den Bediener automatisch zu erfassen, einzuholen und zu zerstören.

Wie die NYT berichtet, haben solche Abfangjäger bereits Dutzende bestätigter Abschüsse russischer „Schahed“-Drohnen vorzuweisen.

Die Modifikation P1-SUN Long stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung des autonomen Systems „SkyFall“ zur Abwehr luftgestützter Bedrohungen dar, bei dem künstliche Intelligenz einen Großteil der Aufgaben bei der Suche, Verfolgung und Bekämpfung von Zielen übernimmt, während der Bediener die Durchführung von Dutzenden von Missionen gleichzeitig überwacht.