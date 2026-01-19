Minenfund in der Nähe der Eisenbahn in der Region Riwne: Die Polizei zeigt Fotos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Region Riwne wurden in der Nähe der Bahngleise zwei Panzerabwehrminen gefunden, die bei den letzten Luftangriffen von feindlichen Drohnen abgeworfen wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Regionalpolizei von Riwne.

Der Vorfall ereignete sich am 18. Januar an einem der Bahnhöfe der Region. Ein Angestellter des Bahnhofs bemerkte bei einem Spaziergang verdächtige Gegenstände in der Nähe der Gleise, woraufhin das Bombenkommando am Tatort eintraf.

Die Experten mussten etwa drei Kilometer entlang der Bahngleise laufen, um zum Fundort der Granaten zu gelangen.

Bei der Inspektion identifizierte die Polizei den Fund als zwei PTM-3 Panzerabwehrminen. Diese Munition ist mit magnetischen Zielsensoren ausgestattet, die auf jede Veränderung des Magnetfeldes reagieren, so dass es gefährlich war, sie zu transportieren.

Die Sprengstoffexperten beschlossen, die Minen vor Ort durch eine kontrollierte Explosion zu zerstören. Nach vorläufigen Angaben wurde die Munition von russischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Schahed bei einem Angriff auf die Region abgeworfen.

Die Ermittler des SBU haben eine Voruntersuchung eingeleitet.

Die Polizei bittet die Bürger dringend, sich von verdächtigen Objekten fernzuhalten und solche Funde sofort unter der Telefonnummer 102 oder 112 zu melden.