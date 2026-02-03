Russland hat Zaporischschja angegriffen: 2 Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Angriff der Russischen Föderation auf ein Wohngebiet in Saporischschja: 2 Tote, 8 Verletzte, darunter Kinder. Häuser und Autos wurden beschädigt, Rettungsdienste sind im Einsatz.

Das russische Militär hat einen Wohngebiet in Saporischschja angegriffen, die Behörden melden 8 Verletzte, darunter ein Kind. Außerdem sind 2 Tote bekannt – ein 18-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau.

*:* „Suspilne“, Leiter der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Iwan Fedorow

*:* Das russische Militär hat einen Angriff auf ein Wohngebiet in Saporischschja durchgeführt, Autos brennen, in den Gebäuden sind die Fenster zerbrochen.

Die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz.

*:* Fedorow meldete zwei Tote und acht Verletzte: „Leider sind ein 18-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau ums Leben gekommen.“

Er teilte außerdem mit, dass drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 15-jährige Frau befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand.

Zwei weitere Kinder benötigten ebenfalls ärztliche Hilfe.

Seinen Angaben zufolge griffen die Russen die Stadt am Abend an, als die Menschen auf dem Weg nach Hause waren.