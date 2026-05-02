Die Regierung hat die Befugnisse der Agentur für Verteidigungsbeschaffung erweitert: Was sich geändert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat Änderungen an den Verfahren zur Koordinierung internationaler Militärhilfe verabschiedet, die es ermöglichen, von der Ukraine abgestimmte Vorschläge zur Verwendung dieser Mittel zu erarbeiten und den Gebern zu unterbreiten.

Dies teilte die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

„Wir setzen die Deregulierung und die Anpassung der Verfahren an die Anforderungen der Kriegszeit in Schlüsselbereichen fort“, schrieb sie auf Telegram.

Es gehe um die Vereinfachung von Beschaffungen aus Mitteln internationaler Partner, präzisierte die Regierungschefin.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat Änderungen an der Ordnung zur Koordinierung internationaler Militärhilfe während des Kriegsrechts verabschiedet.

Laut Swyrydenko wird das Verteidigungsministerium zur „zentralen Anlaufstelle“ für alle Komponenten der ukrainischen Streitkräfte.

Es wird die Bedürfnisse des Sicherheits- und Verteidigungssektors zusammenfassen, einschließlich der Nationalgarde, des Staatlichen Grenzschutzdienstes, des Sicherheitsdienstes der Ukraine und anderer Einheiten.

„Der überarbeitete Mechanismus wird es ermöglichen, von der Ukraine abgestimmte Vorschläge zur Verwendung internationaler Finanzmittel zu erarbeiten und den Gebern vorzulegen, um die Effizienz ihrer Mobilisierung zu steigern“, erklärte Swyrydenko.

Die Verteidigungsbeschaffungsagentur DOT wird in der Lage sein, Beschaffungen mit Mitteln ausländischer Geber im Interesse aller Komponenten des Sicherheits- und Verteidigungssektors durchzuführen.