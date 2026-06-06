Russisches Werk in Irland liefert legal Rohstoffe an die russische Rüstungsindustrie – FT

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Irland ist das Werk Aughinish Alumina weiterhin in Betrieb, das dem russischen Unternehmen „Rusal“ gehört und legal Aluminiumoxid nach Russland exportiert, wo dieser Rohstoff in die militärische Produktion gelangen kann.

Darüber berichtet die Zeitung Financial Times.

Aughinish Alumina ist der größte Aluminiumoxidproduzent in Europa. Das Werk selbst unterliegt keinen EU-Sanktionen, obwohl sein Eigentümer „Rusal“ von Oleg Deripaska gegründet wurde, der Sanktionen der USA, der EU und Großbritanniens unterliegt.

Laut russischen Zolldaten, die die FT eingesehen hat, war das „Rusal“-Werk in Krasnojarsk im Jahr 2025 der größte Abnehmer von Aluminiumoxid aus dem Werk. Die Kyjiw School of Economics stuft Krasnojarsk als wichtigen militärisch-industriellen Knotenpunkt ein, und die Irish Times berichtete zuvor, dass Aluminium aus dieser Lieferkette an ein Handelshaus geliefert wurde, das mit dem russischen Militär-Industrie-Komplex zusammenarbeitet.

Die ukrainische Botschaft in Dublin erklärte, dass der Export von Aluminiumoxid aus Irland in die Russische Föderation im Jahr 2025 auf 315 Millionen Euro gestiegen sei, gegenüber 196 Millionen Euro im Jahr 2021. Die irische Regierung versichert, dass sie die Situation untersucht, verfügt jedoch derzeit über keine Informationen, wonach Aluminiumoxid aus Aughinish in die russische Waffenproduktion gelangt.