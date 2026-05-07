Die Regierung hat einen Beschluss bezüglich ausländischer Freiwilliger gefasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ausländischen Freiwilligen wird eine befristete Aufenthaltsgenehmigung für die gesamte Vertragsdauer sowie für weitere sechs Monate nach Vertragsende ausgestellt.

Für Ausländer, die im Krieg kämpfen oder planen, sich den Verteidigungskräften anzuschließen, wird es einfacher, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine zu erhalten; die Regierung legt die Verfahren für die Beantragung der entsprechenden Dokumente fest. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko mit.

„Somit wird die befristete Aufenthaltsgenehmigung für die gesamte Vertragsdauer sowie für weitere sechs Monate nach dessen Ablauf ausgestellt“, erklärte sie.

Laut Swyrydenko wurde auch die Frage für diejenigen geregelt, die einen Vertrag unterzeichnen wollen: Es ist nun möglich, Dokumente mit abgelaufener Gültigkeitsdauer einzureichen, wenn ein neuer Reisepass nur in einem Aggressorstaat oder einem Staat erhältlich ist, der die territoriale Integrität der Ukraine nicht anerkennt.

„Die Regierung hat auch Situationen geregelt, in denen ein Ausländer seinen Reisepass nicht erneuern kann, weil er sich dafür an das Aggressorland oder an ein Land wenden muss, das die territoriale Integrität der Ukraine nicht anerkennt. In solchen Fällen können die Unterlagen auch mit einem abgelaufenen Reisepass eingereicht werden“, teilte die Regierungschefin mit.

Separat wird die Bestätigung des Wohnsitzes für einen Teil der Ausländer vereinfacht, die ihren Dienst leisten.

„Die Entscheidung soll unnötige Bürokratie beseitigen und verständlichere sowie normalere Aufenthaltsbedingungen in der Ukraine für Menschen schaffen, die unseren Staat verteidigen“, bemerkte die Ministerpräsidentin.