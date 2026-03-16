Die Ukrsalisnyzja hat aufgrund der Angriffe der Russischen Föderation einen Teil der Zugverbindungen gestrichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wird einige Zeit dauern, bis der Nahverkehr in der Region Sumy nach den Angriffen der Russischen Föderation wieder vollständig aufgenommen werden kann.

Aufgrund der russischen Angriffe auf die Eisenbahninfrastruktur in der Region Sumy wurden die Nahverkehrszüge vorübergehend gestrichen. Dies teilte die Pressestelle von Ukrsalisnyzja mit.

Grund für diese Entscheidung waren gezielte Angriffe der Russen auf Eisenbahnanlagen in der Region. Die Schäden sind so erheblich, dass die Fachleute mehrere Tage benötigen, um Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durchzuführen, damit die Züge sicher verkehren können.

Daher werden am 16. März folgende Nahverkehrszüge nicht verkehren:

Nr. 7008 Trostjanets-Smorodine – Liubotin; Nr. 6261/6262 Liubotin – Lebedynska; Nr. 6267 Lebedynska – Sumy; Nr. 6019 Sumy – Vorozhba; Nr. 7011 Liubotin – Sumy. Außerdem wird am 17. März der Zug vorübergehend nicht verkehren:

Nr. 6012/6011 Worozhba – Trostjanets-Smorodine.

Zur Erinnerung: Am 14. September kollidierte eine russische Drohne in der Nähe von Sumy mit einem Zug; die Fahrgäste wurden evakuiert. Am 15. September schränkte Ukrsalisnyzja den Zugverkehr ein und strich einige Verbindungen.