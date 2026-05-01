Drohnen der Russischen Föderation haben Tankstellen in Charkiw und Tschuhujiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem massiven Angriff russischer Drohnen in Charkiw gab es Verletzte. Die Anzahl der Verletzten und deren Zustand werden derzeit ermittelt.

Am Morgen des 1. Mai griffen russische Drohnen Tankstellen in den Stadtbezirken Kiewskij und Slobodskij in Charkiw sowie in Tschuhujiw im Gebiet Charkiw an. Dies teilten der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, und die Bürgermeisterin von Tschuhujiw, Galina Minaeva, mit.

„Im Bezirk Slobodskyj hat der Feind ebenfalls eine Tankstelle angegriffen – Informationen über mögliche Verletzte und Zerstörungen werden derzeit abgeklärt“, erklärte Terechow.

Zuvor hatte er mitgeteilt, dass es infolge eines massiven Angriffs russischer Drohnen in Charkiw Verletzte gebe. Ihre Anzahl und ihr Zustand werden derzeit ermittelt.

Nach Angaben von Minaeva haben russische Drohnen eine Tankstelle in Tschuhujiw getroffen. Am Ort des Einschlags ist ein Feuer ausgebrochen. Die zuständigen Einsatzkräfte sind vor Ort.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 1. Mai griffen die Angreifer die Hafeninfrastruktur im Bezirk Ismail in der Region Odessa an.

Zudem griffen russische Truppen in der Nacht mit Drohnen Sumy an; dabei wurden ein Verwaltungsgebäude und ein Einkaufszentrum beschädigt.