Die Regierung hat mitgeteilt, ob die USA einen raschen Beitritt der Ukraine zur EU unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Rolle der USA in diesem Prozess ist recht paradox. Die Frage des Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union wird in verschiedenen internationalen Gremien diskutiert. Die endgültige Entscheidung über die Mitgliedschaft liegt jedoch bei den EU-Staaten.

Dies erklärte der für den Beitritt zur EU und zur NATO zuständige Vizepremierminister Taras Katschka in einem Interview mit RBK Ukrajina.