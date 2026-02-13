Nachrichten vom 13. Februar: Ein schwerer Schlag der Russischen Föderation gegen die Energieversorgung von Odessa und eines der umfangreichsten Pakete zur Unterstützung der Verteidigung der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Themen des Tages

Über die Angriffe der Russischen Föderation. Nach den Beschüssen ist die Lage mit der Energieversorgung in den Regionen Odessa und Mykolajiw nach dem nächtlichen Angriff sowie in Kiew und der Region Dnipropetrowsk schwierig.

Über Odessa. Der Feind hat verheerende Angriffe auf die Energieinfrastruktur von Odessa durchgeführt. DTEK gab bekannt, dass die Schäden äußerst schwerwiegend sind.

In Odessa zerstörte ein Großbrand einen großen Autohandel.

Über humanitäre Hilfe. China hat beschlossen, der Ukraine ein zusätzliches Paket humanitärer Energiehilfe zu gewähren.

Über „Ramstein“. Nach den Ergebnissen des Treffens der Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen der Ukraine im „Ramstein“-Format bestätigten die Partner eines der größten Budgets zur Unterstützung der Ukraine – 38 Milliarden Dollar für das Jahr 2026.

Über Steuern für Einzelunternehmer. Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte mit, dass die Regierung im Februar keinen Gesetzentwurf zur Einführung der Mehrwertsteuer für Einzelunternehmer im Parlament einbringen werde.

Über Sanktionen. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Verhängung von Sanktionen gegen 91 Seeschiffe, die Teil der Schattenflotte Russlands sind, in Kraft gesetzt.

Exklusivberichte der EP

Die große chinesische Schlinge: Wie Peking durch Kredite andere Länder der Welt kontrolliert

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Vereinigten Staaten von Amerika zu den wichtigsten Kreditgebern der Welt mit erheblichem globalem Einfluss. In den letzten zehn Jahren ist jedoch ein neuer Schwergewichtler bei der Vergabe von Krediten an andere Länder aufgetaucht – China.