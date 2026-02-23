Unterstützung für die Energieinfrastruktur: Lettland wird der Ukraine ein Wärmekraftwerk übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Rahmen eines neuen Hilfspakets wird Lettland der Ukraine ein voll funktionsfähiges Wärmekraftwerk übergeben, um die Energieinfrastruktur des Landes angesichts der russischen Angriffe zu unterstützen.

Dies teilte die lettische Außenministerin Baiba Braže mit, wie „Ukrinform“ berichtet.

„Wir haben gerade ein weiteres Energiehilfepaket bereitgestellt und bereiten ein weiteres vor, das den Umzug eines in Lettland stillgelegten Wärmekraftwerks umfasst, das wir nicht mehr benötigen“, erklärte Braže.

Sie erinnerte auch an die militärische Unterstützung der Ukraine durch Lettland.

„Wir haben gerade eine weitere Verpflichtung im Rahmen des PURL angekündigt, die sich speziell auf amerikanische Waffen bezieht, die gegen russische Raketen am wirksamsten sind“, erklärte Braže.