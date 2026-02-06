Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kiew strebt eine politische Entscheidung seiner europäischen Partner über den Beitritt im nächsten Jahr an.

Die Ukraine rechnet damit, im Jahr 2027 eine politische Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu erhalten. Dies erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Igor Zhovkva, während eines Treffens mit einer Delegation des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) des Europäischen Parlaments. Dies teilte das Präsidialamt am Donnerstag, dem 5. Februar, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Vertreter Belgiens, Estlands, Irlands, Deutschlands und Frankreichs an dem Treffen teilgenommen haben.

Laut Zhovkva wird die Ukraine bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres vollständig bereit sein, alle Verhandlungscluster zu eröffnen.

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes erinnerte auch daran, dass die Ukraine eine Verstärkung ihrer Luftabwehr zum Schutz vor russischen Angriffen benötigt und auf zusätzliche Raketen hofft. Besondere Aufmerksamkeit wurde der PURL-Initiative gewidmet, dank der die Ukraine die Möglichkeit hat, Raketen für die Luftabwehr in den USA zu erwerben. Insgesamt haben sich bereits 24 Länder diesem Programm angeschlossen, deren Gesamtbeitrag sich auf 5 Milliarden Dollar beläuft. Der Bedarf der Ukraine für dieses Jahr im Rahmen von PURL beträgt 15 Milliarden, die Arbeit mit den Partnern an zusätzlichen Beiträgen wird fortgesetzt.

Darüber hinaus besprachen die Parteien die Vorbereitungen für das für den 12. Februar geplante Treffen im Rahmen des „Ramstein-Formats“.

Wir erinnern daran, dass Bundeskanzler Friedrich Merz einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union im Jahr 2027 ausgeschlossen hat.

