„Schahed“-Drohnen flogen aus sechs Richtungen heran, es gab „Treffer“: Wie die Luftabwehr den nächtlichen Angriff der Russischen Föderation abgewehrt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viele feindliche Ziele konnte die ukrainische Luftabwehr zerstören? In der Nacht zum 18. März startete Russland einen neuen Luftangriff auf die Ukraine und feuerte 147 Drohnen aus sechs Richtungen ab. Der Luftabwehr gelang es, die meisten Ziele abzuschießen, dennoch wurden 15 Treffer verzeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.