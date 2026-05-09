Es gibt keine Anzeichen für einen Rückgang: Was ist nächste Woche vom Dollar- und Eurokurs zu erwarten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ist zwischen dem 11. und 17. Mai mit starken Wechselkursschwankungen zu rechnen? Die kommende Woche verspricht auf dem Devisenmarkt der Ukraine ruhig zu verlaufen. Derzeit gibt es keine Anzeichen für einen starken Anstieg oder Rückgang der Kurse.

Welche Faktoren stützen die Hrywnja und in welchen Grenzen werden sich der Dollar und der Euro bewegen – darüber sprach Taras Lesovyi, Leiter der Abteilung für Finanzmärkte und Investmentaktivitäten der „Globus Bank“, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.