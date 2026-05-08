Die Regierung hat im Haushalt Einnahmen in Höhe von einer Billion geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Einnahmen werden um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja steigen, was dank internationaler Unterstützung und zusätzlicher Einnahmen im Rahmen der Umsetzung des Plans für die Ukraine möglich wurde.

Das Kabinett schlägt der Werchowna Rada vor, die Einnahmen des Staatshaushalts für das Jahr 2026 um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja zu erhöhen. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Freitag, dem 8. Mai, auf Telegram mit.

„Dies wurde durch die Vereinbarung eines Darlehens der Europäischen Union in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026–2027 ermöglicht. In diesem Jahr erwarten wir 45 Milliarden Euro an Unterstützung, davon 31,8 Milliarden Euro für Verteidigung und staatliche Sicherheit sowie weitere 13,2 Milliarden Euro zur Deckung des Haushaltsdefizits. Die erste Tranche wird bereits im Juni ausgezahlt“, schrieb sie.

Laut Swyrydenko werden die Einnahmen des Staatshaushalts insgesamt um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja steigen, was vor allem dank internationaler Unterstützung und zusätzlicher Einnahmen im Rahmen der Umsetzung des Ukraine-Plans möglich ist.

Die Ministerpräsidentin teilte mit, dass zusätzliche 1,56 Billionen Hrywnja für den Sicherheits- und Verteidigungssektor vorgesehen sind, davon:

„Wir sehen gesondert zusätzliche Mittel für die Entwicklung der ukrainischen Rüstungsindustrie, die Modernisierung der Ausrüstung und den Ausbau der eigenen Waffenproduktion vor“, schrieb sie.

Weitere 40 Mrd. Hrywnja sind für die Umsetzung der umfassenden Pläne zur Sicherung der Stabilität der Regionen und Gemeinden vorgesehen.

Darüber hinaus werden weitere 40 Mrd. Hrywnja zusätzlich in den Reservefonds fließen, um operativ auf die Herausforderungen der Kriegszeit reagieren zu können.

„Wir werden weiterhin mit den Abgeordneten zusammenarbeiten, um die Änderungen im Plenarsaal zu unterstützen“, fügte Swyrydenko hinzu.