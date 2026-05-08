Die Regierung hat im Haushalt Einnahmen in Höhe von einer Billion geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Einnahmen werden um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja steigen, was dank internationaler Unterstützung und zusätzlicher Einnahmen im Rahmen der Umsetzung des Plans für die Ukraine möglich wurde.
Das Kabinett schlägt der Werchowna Rada vor, die Einnahmen des Staatshaushalts für das Jahr 2026 um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja zu erhöhen. Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Freitag, dem 8. Mai, auf Telegram mit.
„Dies wurde durch die Vereinbarung eines Darlehens der Europäischen Union in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026–2027 ermöglicht. In diesem Jahr erwarten wir 45 Milliarden Euro an Unterstützung, davon 31,8 Milliarden Euro für Verteidigung und staatliche Sicherheit sowie weitere 13,2 Milliarden Euro zur Deckung des Haushaltsdefizits. Die erste Tranche wird bereits im Juni ausgezahlt“, schrieb sie.
Laut Swyrydenko werden die Einnahmen des Staatshaushalts insgesamt um mehr als 2,2 Billionen Hrywnja steigen, was vor allem dank internationaler Unterstützung und zusätzlicher Einnahmen im Rahmen der Umsetzung des Ukraine-Plans möglich ist.
Die Ministerpräsidentin teilte mit, dass zusätzliche 1,56 Billionen Hrywnja für den Sicherheits- und Verteidigungssektor vorgesehen sind, davon:
„Wir sehen gesondert zusätzliche Mittel für die Entwicklung der ukrainischen Rüstungsindustrie, die Modernisierung der Ausrüstung und den Ausbau der eigenen Waffenproduktion vor“, schrieb sie.
Weitere 40 Mrd. Hrywnja sind für die Umsetzung der umfassenden Pläne zur Sicherung der Stabilität der Regionen und Gemeinden vorgesehen.
Darüber hinaus werden weitere 40 Mrd. Hrywnja zusätzlich in den Reservefonds fließen, um operativ auf die Herausforderungen der Kriegszeit reagieren zu können.
„Wir werden weiterhin mit den Abgeordneten zusammenarbeiten, um die Änderungen im Plenarsaal zu unterstützen“, fügte Swyrydenko hinzu.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Wenn die Ukrainer/innen schon einen Flüchtlingsstatus haben, ist ein weiterer Status als Flüchtling in Europa nicht mehr möglich. Es zählt das Erstaufnahmeland. In Deutschland wird sie dann nicht mehr...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Was soll der Quatsch wieder? Der Krieg noch voll im Gange, aber schon wird wieder an solchem Zeug raumgemacht. Haben die keine anderen Probleme?“
Obm100 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Mittlerweile sind wieder Blockposten bei Korczowa bzw. Krakovez. Am letzten Dienstag jedenfalls wurde ich angehalten im Wald kurz vor der Grenzkontrolle. Wahrscheinlich brauchen sie wieder Männer an deren...“