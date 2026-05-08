Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Entweder in die Ukrainer investieren – oder sich mit der Rolle eines Landes abfinden, das nach und nach seine Identität verliert. Die Ukraine darf die demografische und personelle Krise nicht durch die massenhafte Einfuhr von Arbeitsmigranten aus Ländern der Dritten Welt lösen. Der Staat muss sich auf die Rückkehr der Ukrainer, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Arbeitsplätzen und Bedingungen für die Wiedereingliederung von Binnenvertriebenen, Veteranen und Flüchtlingen konzentrieren…

Entweder in die Ukrainer investieren – oder sich mit der Rolle eines Landes abfinden, das nach und nach sein Gesicht verliert . Die Ukraine darf die demografische und personelle Krise nicht durch die massenhafte Einfuhr von Arbeitsmigranten aus Ländern der Dritten Welt lösen. Der Staat muss sich auf die Rückkehr von Ukrainern, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Arbeitsplätzen und Bedingungen für die Wiedereingliederung von Binnenvertriebenen, Veteranen und Flüchtlingen konzentrieren. .

Seine Sichtweise zur Lösung der demografischen Situation in der Ukraine äußerte der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuer- und Zollpolitik der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, in einer Kolumne für RBK Ukrajina.