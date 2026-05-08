Projekte zur Energieunabhängigkeit von Universitäten: Die Regierung stellt über eine Milliarde bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung wird 1,1 Mrd. Hrywnja für die Umsetzung von Projekten zur Energieunabhängigkeit ukrainischer Universitäten bereitstellen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit und wies darauf hin, dass entsprechende Vereinbarungen bei einem Treffen mit den Rektoren der größten Hochschulen getroffen wurden, das der Vorbereitung auf die kommende Heizperiode gewidmet war.

Insbesondere sind 100 Millionen Hrywnja für die Erstellung der Projekt- und Kostenvoranschlagsunterlagen vorgesehen.

Ihren Worten zufolge sollen das Ministerium für Bildung und Wissenschaft gemeinsam mit dem Ministerium für Entwicklung und dem Energieministerium die Prioritäten für die Förderung sowie die Umsetzungsreife der Projekte festlegen.

„Die Priorität liegt auf der Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs und der Energieunabhängigkeit der Universitäten. Es gibt bereits erfolgreiche Beispiele für Projekte zur dezentralen Energieerzeugung an den Universitäten in Dnipro, Saporischschja und Lemberg, und diese Arbeit soll landesweit systematisch umgesetzt werden“, erklärte Swyrydenko.