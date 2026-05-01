Die Ukraine verstärkt den Schutz vor feindlichen Angriffen; für zwei Städte liegen bereits Entscheidungen vor, so Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident erläuterte, worauf die Intensität und Häufigkeit der feindlichen Angriffe zurückzuführen sind. Die Ukraine verstärkt angesichts massiver feindlicher Angriffe alle Aspekte ihrer Verteidigung. Es gibt bereits Entscheidungen bezüglich Dnipro und Odessa.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ternopil, Schytomyr, die Region Riwne, Trostjanets in der Region Winnyzja, andere Regionen und Gemeinden – wir verstärken alle Verteidigungsbereiche. Es gibt bereits Entscheidungen bezüglich Dnipro. Das Militärkommando und das Verteidigungsministerium analysieren jeden Angriff und schlagen Lösungen vor. Für Dnipro: zusätzliche Radarsysteme, elektronische Kriegsführung, zusätzliche Besatzungen“, sagte er.

Der Staatschef merkte an, dass es auch eine Entscheidung bezüglich Odessa gebe – seinen Worten zufolge liege die Abschussquote dort höher, aber „sie muss noch höher sein“.

Selenskyj merkte an, dass die russischen Angreifer versuchen, die ukrainische Luftabwehr durch die Dichte der Angriffe und die Intensität der Schläge zu überwinden.

„Eine Verstärkung ist vor allem für unsere Städte und Dörfer erforderlich. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Komponenten der Luftabwehr gegen Raketen bereitzustellen. Im April haben wir die notwendigen Lieferungen sichergestellt, außerdem gab es neue Beiträge zum PURL-Programm. Für den Mai gilt eine ähnliche Aufgabe“, betonte er.

Der Präsident berichtete, dass der Feind seit dem Morgen die Ukraine mit mehr als 400 Drohnen angegriffen habe, darunter über 200 „Schahed“-Drohnen. Er merkte an, dass es gelungen sei, 388 russische Drohnen abzuschießen.

Zur Erinnerung: Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die ukrainische Luftabwehr mehr als 90 % der feindlichen Drohnen abfängt, der Bereich des Schutzes vor ballistischen Raketen jedoch einer zusätzlichen Verstärkung bedarf.