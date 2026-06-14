Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr am Sonntag funktioniert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurde der Abschuss von sieben Angriffsdrohnen an sechs Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an vier Orten verzeichnet.

In der Nacht zum Sonntag feuerten russische Truppen 98 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Einheiten der Luftabwehr konnten die meisten feindlichen Ziele abfangen. Dies teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am 14. Juni mit. So griff der Feind ab 18:00 Uhr am 13. Juni mit 98 Angriffsdrohnen des Typs Schahed an, darunter insbesondere Raketendrohnen, Gerber-Drohnen, Italmas-Drohnen sowie Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus folgenden Richtungen: Orel, Brjansk, Primorsko-Achtaisk – Russische Föderation, Chauda, Gwardejskoe – Temporär besetzte Gebiete der Autonomen Republik Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben gelang es den Verteidigern bis 08:00 Uhr, 91 russische Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abzuschießen bzw. zu neutralisieren.

Gleichzeitig wurden sieben Treffer von Angriffsdrohnen an sechs Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an vier Orten registriert.

Die Streitkräfte warnten, dass der feindliche Angriff andauere und sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum befänden.

Zur Erinnerung: In der russischen Region Krasnodar griffen Drohnen in der Nacht einen Seehafen an. Dort brach ein Feuer aus, wie der sogenannte Gouverneur der Region, Veniamin Kondratjew, mitteilte.

Zuvor waren in Russland strategisch wichtige Fabriken getroffen worden – zwei Ölraffinerien in Tatarstan und das Werk Togliattikauchuk in der Region Samara brannten.