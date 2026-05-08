Syrskyj: Im Raum Pokrowsk haben die Russen mehr als 100.000 Soldaten konzentriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, bezeichnete die Richtung Pokrowsk als die angespannteste an der Front; dort sind etwa 106.000 Soldaten konzentriert.

Quelle: : Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj

Zitat: „Die Lage an der Frontlinie bleibt schwierig. Der Gegner hat seine Offensivaktionen praktisch an der gesamten Front verstärkt und führt eine Umgruppierung seiner Truppen durch.

Am angespanntesten ist derzeit die Richtung Pokrowsk, wo der russische Aggressor etwa 106.000 Soldaten konzentriert hat. Ebenfalls hoch bleibt die Aktivität des Feindes in den Richtungen Otscheretyne, Olexanderivka, Kupjansk, Kostjantynivka sowie in den Abschnitten entlang der Staatsgrenze zur Russischen Föderation.“

Details: : Nach Angaben des Oberbefehlshabers hat die Vereinigte Feuerunterstützung im Laufe des Monats zudem mehr als 64.900 Feueraufträge ausgeführt.

Die Artilleristen trafen im Laufe des Monats 8.500 feindliche Ziele, und die Raketeneinheiten führten 74 Angriffe auf den Feind durch.

Darüber hinaus wurden im April mit Deep-Strike-Mitteln 84 Ziele tief im feindlichen Hinterland getroffen.