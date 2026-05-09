Trump äußerte die Vermutung, dass der Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland länger als drei Tage dauern könnte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Trump zum Krieg Russlands gegen die Ukraine? US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass der Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland auch nach dem 11. Mai andauern könnte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Rapid Response 47 in den sozialen Netzwerken X.